Yunusemre Çamlıca'ya düğün salonu yapıyor

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelere yaptığı hizmetlere devam ederken, Çamlıca Mahallesi'ne de düğün salonu ve park kazandırıyor.

Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmıyor. Çamlıca Mahallesi'ne yeni bir düğün salonu kazandıran Yunusemre Belediyesi, düğün salonunun yanına da çocuklar için oyun parkı yapıyor. Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gerek merkez mahallelerimiz gerekse kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre projeler üretiyoruz. Çamlıca Mahallesi sakinlerimizin düğün salonu talebine kayıtsız kalmadık. Düğün salonumuzun yanına da çocuklarımız için oyun parkı kurdu. Çalışmada sona yaklaşıyoruz. Kısa bir süre içerisinde de vatandaşımızın hizmetine kazandıracağız.”