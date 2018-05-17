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17 Mayıs 2018 14:04

Yunusemre Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde yıl sonu programı

Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim gören minikler, düzenledikleri yıl sonu programında yeteneklerini sergiledi.

Yunusemre Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde yıl sonu programı

17 Mayıs 2018 14:04


Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim gören minikler, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nı düzenledikleri yıl sonu programıyla uğurladı. Belediye’nin Muradiye Sosyal Tesisleri’nde yapılan programa veliler yoğun ilgi gösterirken; MAYEB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürler de öğrencileri yalnız bırakmadı. Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakmaya hazırlandıklarını dile getiren Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi Eğitim Koordinatörü Özlem Köroğlu, çocukların eğitim hayatında okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Programda çocuk korosu seslendirdikleri parçalarla beğeni topladı. Oyunlarıyla kendilerine hayran bırakan minikler, hazırladıkları anne sunumuyla da annelerini duygulandırdı. Program sonunda okul öncesi eğitimi tamamlayarak önümüzdeki yıl ilkokula başlayacak miniklere mezuniyet belgelerini MAYEB Başkanı Mustafa Gürler verdi.




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