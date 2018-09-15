'Yunusemre Çocuk Üniversitesi' projesi başladı

İlki 4 Mart 2017 tarihinde Şehzadeler Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi İlkokulunda "Eğlenerek öğreniyoruz" sloganıyla hayata geçirilen çocuk üniversitesinin ikincisi Manisa Yunusemre ilçesinde başladı.

Çağatay Uluçay İlkokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Yunusemre Çocuk Üniversitesi projesi tanıtım ve açılış programına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Proje Koordinatörü Oğuz Saygın, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Projenin tanıtım sunumunu yapan Oğuz Saygın, “Bizim için çok heyecan verici bir gün, çok heyecan verici bir an. 3 sene önce Gazi İlkokulunda başlayan bir proje. Bu proje ile bir meşale yandı. Geçen sene Şehzadeler ilçesinde 7 okulda devam etti. Bu sene Şehzadeler ilçesinde 7 okul daha eklendi” dedi.

Yunusemre'de de projenin hayata geçmesini heyecan verici olarak niteleyen Saygın, geçen sene öğrenci ve velilerden gelen geri dönüşün çok olumlu olduğunu, velilerin 5 gün boyunca çocuklarını okula zor kaldırdıkları halde, cumartesi günü çocukların okula gitmek için velileri kaldırdıklarını ifade etti. Yunusemre'de 10 okulda başlayacakları çalışmalarda 4 çalışmanın olacağını kaydeden Saygın, bunların ‘Resmebe' dedikleri resimli alfabe, bardaklarla oynanan dizilim oyunu, akıl oyunları ve yine oynayarak öğrenecekleri İngilizce eğitimi olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, öğrenmenin önemine dikkat çekerek, “Bugün teknolojide ileride olan ülkeler daha zengin, daha güçlü, dünyadaki diğer ülkelerdeki mezunuyla daha itibarlı hale gelmiştir. Bizde Osmanlının son döneminde çağdaş bilgileri kullanma konusunda biraz geri kaldığımızı söyleyebiliriz. Cumhuriyet döneminde bunun bir tepkisi olarak çağdaş bir varlık düzeyine ulaşma şeklinde ifade edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk tarafından böyle bir hedef gösterildi. Bu hedefe ulaşmak için neredeyse yüzyıldır çabalıyoruz. Birçok alanda çok şeyler başardık ama bu başardıklarımızdan da daha iyisini nasıl yapabiliriz. Zaman zamanda bazı konularda, mesela yabancı dil eğitimi olduğu gibi, çok başarılı olamadığımızı görüyoruz. Burada yapılmak istenen bilginin özü önce okumak, anlamak, yorumlamak, kullanmaktır. Bunu yaptığımızda zaten bilgiyi kullanılır hale ve işe yarar hale getirmiş oluruz, yoksa kafamızda bir ezber olarak kalma durumu olur. Bu Projenin temelinde,öğretmeyi daha nasıl kolay sağlayabiliriz, öğrenmeyi daha verimli hale nasıl getirebiliriz, yatıyor” diye konuştu.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise "Bu projede sanıyorum bir uygulama sistemi ama aynı zamanda bu neşenin, keyfin, sevincin, mutluluğun eğitim sürecinin tamamına yayılmasına ilişkin bir metodolojik teklif de getiriyor. O hadiseyi keyifli hale sokabilmek adına. Çok yeni değil elbette, tüm dünya pedagojik değişiminde, dönüşümünde ve Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu konudaki eğitim politikaları çerçevesinde artık eğitim faaliyetini, keyfe dönüştürmek, ortaklaşa bir paylaşıma dönüştürmek, karşılıklı iletişime dönüştürmek, çocuğun bir şeyler yüklenmesi değil, doğru soruları sormayı öğrenmesine yönelmek anlamında bir genel politik değişimi, dönüşümü var. Ancak usule ilişkin bu tür tekliflere, uygulama örneklerine ihtiyacımız var. İnanıyorum, diliyorum bu uygulama gerçekten de tüm Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığımızın metodolojik değişikliğine somut bir örneklik teşkil edebilecek güç kazandı. Bunda bizimde bir katkımız olursa bundan çok büyük bir mutluluk duyarız” dedi.