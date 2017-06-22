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22 Haziran 2017 13:42

Yunusemre dış transferlerini sürdürüyor

Yunusemre Belediyespor, dış transferlerine Yeni Çan Spor’dan Semih Atıl ve Arif Erten ile devam etti.

Yunusemre dış transferlerini sürdürüyor

22 Haziran 2017 13:42


Süper Amatör Lig’i şampiyon tamamlayıp, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Yunusemre Belediyespor, dış transferlerine devam ediyor. Mavi-beyazlı takım, gerçekleştirilen törenle orta saha Semih Atıl ve kaleci Arif Erten ile sözleşme imzaladı. Belediye Lokali’nde gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre Belediyespor Genel Kaptanı Yılmaz Korap ve anlaşma imzalanan futbolcular katıldı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, BAL’da yeni ve güçlü bir takım oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüğünü vurgularken; futbolculara yeni takımlarında başarılar diledi.




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