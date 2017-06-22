Yunusemre dış transferlerini sürdürüyor

Süper Amatör Lig’i şampiyon tamamlayıp, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Yunusemre Belediyespor, dış transferlerine devam ediyor. Mavi-beyazlı takım, gerçekleştirilen törenle orta saha Semih Atıl ve kaleci Arif Erten ile sözleşme imzaladı. Belediye Lokali’nde gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre Belediyespor Genel Kaptanı Yılmaz Korap ve anlaşma imzalanan futbolcular katıldı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, BAL’da yeni ve güçlü bir takım oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüğünü vurgularken; futbolculara yeni takımlarında başarılar diledi.