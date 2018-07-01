Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 15:08

Yunusemre filenin sultanlarını yetiştiriyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un çocukların yaz aylarında spora yönlendirilmesi amacıyla açtığı Yaz Spor Okulları’nda voleybol kursları yoğun ilgi görüyor.

Yunusemre filenin sultanlarını yetiştiriyor

01 Temmuz 2018 15:08

İlginin oldukça yoğun olduğu kursta filenin sultanları yetiştiriliyor.


Binlerce sporcu yetiştiren Yunusemre Belediyesi’nin, öğrencilerin yaz aylarını spor yaparak değerlendirmesi amacıyla açtığı Yaz Spor Okullarında voleybol kursları başladı. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurslara 2005 - 2011 doğumlu kız çocukları katılırken; haftada üç gün verilen kurlarda filenin sultanları yetiştiriliyor. Kursa olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, öğrencilerle bir araya geldi. Şişmanlar burada yaptığı açıklamada, “Yaz spor okullarımızın en fazla rağbet gören kurslarımızdan bir de voleybol. Haftada 3 gün voleybol eğitimi verip, öğrencilerimize hocalarımızın eşliğinde antrenman yaptırıyoruz. Geleceğin filenin sultanlarını yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Belediyespor Başkanımız Arif Alkan ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin öncülüğünde hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç