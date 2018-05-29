Yunusemre iftar sofrasını Kaynak’ta kurdu

Yunusemre Belediyesi Ramazan etkinliklerinin durağı bu kez Kaynak Mahallesi oldu. Başkan Çerçi, Kaynak Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlar ile oruçlarını açtı. Programa AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurulan gezici sahnede okunan Kur’an tilaveti ve ilahilerin yanı sıra semazen gösterisi ve Hacivat-Karagöz sahnelendi. Ayrıca çocuklar için şişme oyun parkurları, pamuk şeker, Osmanlı macunu ve Ramazan şerbeti ikramı gerçekleştirildi.

MHP’nin iftar programına da katıldı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, daha sonra AK Parti Manisa Milletvekili Adayları Samet Zenginoğlu ve Serkan Eren, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak ve meclis üyeleri ile beraber Milliyetçi Hareket Partisi Yunusemre İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Uncubozköy Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluştu. Başkan Çerçi, Teravih Namazı’nın ardından AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Samet Zenginoğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları üyeleri ile beraber Uncubozköy Camii’nde vatandaşlara şerbet ikramında bulundu.