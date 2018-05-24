Yunusemre iftar sofrasını Spil’de kurdu

gününde iftar sofrasını Spil Mahallesi’nde kurdu.

Yunusemre’de Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçiyor. Yunusemre Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar sofralarının son durağı Spil Mahallesi oldu. Yaklaşık bin 200 kişinin ağırlandığı iftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Şaver Yüksel, İdris Avşar, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz Belediye meclis üyeleri katıldı. Spil Mahallesi sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği iftar programında ilahiler söylenirken; çocukların güzel vakit geçirmeleri için Hacivat karagöz gösterisi yapıldı.