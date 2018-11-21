Yunusemre ile geleceğe hazırlanıyorlar

‘Gelecek nesiller için' sloganıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan çocuk kültür ve sanat merkezleri ile gündüz bakımevlerinde yaklaşık 600 çocuğa okul öncesi eğitimi veriyor. Tam ve yarı zamanlı olarak verilen eğitimlerde minikler bir yandan ince motor becerilerini geliştirirken; bir yandan da sosyalleşiyor. Jimnastik, satranç, halk oyunları ve pek çok branşta eğitimler alan minikler, hangi yönde yeteneği olduğunu da küçük yaşta belirleme fırsatı buluyor. Özgüvenli, nitelikli, ahlaklı ve bilinçli bir neslin yetişmesi için okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çocuk kültür ve sanat merkezlerinin sayısını arttırmayı hedeflediklerini aktardı.

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim ailede başlar, okulla devam eder. Bu anlamda okul öncesi eğitim çocuklarımız için büyük önem arz ediyor. Belediyemizin bünyesinde bulunan çocuk kültür ve sanat merkezlerimiz ile gündüz bakımevlerimizde yaklaşık 600 çocuğumuz eğitim görüyor. Gündüz bakımevlerimizde çocuklarımıza uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yaş gruplarına göre ince motor becerilerini geliştiriyor; yaş gruplarına uygun bilgileri öğreniyor. Bunun yanı sıra kültürel faaliyetlerle çocuklarımıza örf ve adetlerini öğretirken; satranç, jimnastik, halkoyunu ve daha birçok branşta verilen kurslarla da hangi yöne yeteneği olduğunu keşfetme fırsatı buluyor” diye konuştu.