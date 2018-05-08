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08 Mayıs 2018 10:57

Yunusemre ile tekerlekli sandalyelerine kavuştular

Yunusemre Belediyesi, çeşitli nedenlerle engelli olan ve yürüyemeyen vatandaşların hayatını kolaylaştırarak tekerlekli sandalye temin etmeye devam ediyor.

Yunusemre ile tekerlekli sandalyelerine kavuştular

08 Mayıs 2018 10:57


Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını devam ettiren Yunusemre Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyor. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzlen Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Hatice B., Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Müslüme Y., Düzlen Mahallesi’nde yaşayan 84 yaşındaki Ayhan Y. ile Muradiye’de yaşayan 74 yaşındaki Elmas E.’ye tekerlekli sandalye dağıttı. Çeşitli hastalıklardan dolayı rahatsızlıkları dolayısıyla yürüyemeyen vatandaşlar, her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.




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