Yunusemre kağıt israfına son verdi

Yeni uygulamayla kağıt kullanımı tamamen ortadan kaldırılarak tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmaya başlandı.

Yunusemre Belediyesi, Kayıtlı Elektronik Posta sistemine geçişle kağıt israfını ortadan kaldırdı. Yeni sistemde tasarrufun yanı sıra yazışma sürelerinin kısalması ve evrakların koruma altında olması sağlanıyor. Sisteme ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Atlıca, “KEP sistemi birçok avantaj sağlamaktadır. 1 evrak için işleyişe en az 5 gün hız katan bu geliştirme ile konular artık daha hızlı sonuca ulaşmaktadır. KEP’e geçişin ardından kağıt kullanım oranı azaldığı gibi posta maliyeti de en aza indirgenmiştir. Bu sayede kurum kaynaklarını daha etkin olarak kullanma imkanı sağlanmıştır. Sayın Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizin de kullandığı bu sistemde bugüne dek 10 bin 457 adet belge imzalandı. Kağıt kullanımını ortadan kaldıran bu sistemde hem maliyet olarak büyük fayda sağlanıp hem de süreç ciddi oranda kısaltılabiliyor” dedi.