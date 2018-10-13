Yunusemre Kent Konseyinden çevre duyarlılığı

Manisa'da Yunusemre Kent Konseyi ve Cumhuriyet İlkokulu, küçük yaşta çevre bilincini oluşturmak amacıyla Spil Dağı Milli Parkında çöp topladı.

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Yunusemre Kent Konseyi ve Cumhuriyet İlkokulu Spil Dağı Milli Parkında çöp topladı. 80 öğrencinin katıldığı çöp toplama etkinliğinde çocuklarda küçük yaşta çevre bilincinin oluşturulması hedeflendi. Çevrenin kirletilmemesi gerektiğini söyleyen öğrencilerden Nursen Akgün, “Yerlere çöp atmamalıyız. Pikniğe gittim yerlerde çöplerimizi orada bırakmamalıyız. Mangalımızı söndürmeliyiz. Çünkü yangına neden olabilir. Yerlerde çöp görürsek onları hemen almalıyız. Arkadaşlarımız yere çöp attığında onu uyarmalıyız. Okul olarak bu tür etkinlikleri sık sık yapıyoruz. Çünkü çevreyi kirletmek istemeyiz, kimse istemez. Çevreyi düzgün tutamazsak canlıların yaşamına da zarar verebiliriz” diye konuştu.

Yunusemre Kent Konseyi olarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedeflediklerini belirten Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, “Buradaki amacımız gelecek nesillere temiz ve güzel bir toplum bırakmak. Hem de burada çocuklarımıza bir rol model olmak ve doğanın daha temiz olması noktasında bu bilinci aşılamak istedik. Maalesef hem doğayı, hem de bir takım sahip olduğumuz değerleri çok çabuk tüketiyoruz ve hoyratça kullanıyoruz. Bunun için bir an önce alınmasını arzu ediyoruz. Bu eğitimle olacak bir iş. Eğitimi sadece okullarda değil, zaman zaman bu tür aktivitelerle bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Farkındalık oluşturmak adına, çevre bilincini oluşturmak adına buradayız” dedi.

Sosyal sorumluluk kapsamında öğrencilerle bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Çalık, “Çevre bilincini geliştirmek, hayvan sevgisini geliştirmek, yaşlılara saygıyı geliştirmek adına bu tür etkinlikler okulumuzda yapılmakta. Bugünde çevre bilincini ve çevre temizliğini öğretmek adına uygulamalı olarak öğrencilerimizle bu çalışmayı yapıyoruz. Öğrenciler çevrenin önemini, çevre temizliğini öğrendiler. Çevre bilinci kazandılar” ifadelerini kullandı.