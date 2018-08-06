Yunusemre Kent Konseyi’nden ’Millet Kıraathanesi’ne kitap desteği

Yunusemre Belediyesi’nin Ege Bölgesi’nde ilk olma özelliğini taşıyan ’Millet Kıraathanesi’ne bir destek de Yunusemre Kent Konseyi’nden geldi. Kaynak Mahallesi’nde hizmet veren kıraathaneye kitapları Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetimi teslim etti. Törene Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak katıldı. Yaklaşık bin kitabın okuyucuyla buluşmasına vesile olduklarını kaydeden Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Millet Kıraathanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı en önemli projelerden biri. Belediyemizin açtığı millet kıraathanemize bin adet kitap bağışladık. Kent konseyi olarak bu tür anlamlı projeleri her zaman destekliyoruz. Bu vesile ile hem gençlerimiz hem çocuklarımızı hem de vatandaşlarımızı buraya gelerek kitap okumaya güzel vakit geçirmeye ve kitap bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bu anlamlı projeye imza atan Yunusemre Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Kent konseyine duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel ise ’Millet Kıraathanesi’ne gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Kitapseverleri kıraathaneye davet eden Yüksel, “Haziran ayında hizmete açtığımız ’Millet Kıraathanesi’ne gösterilen ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Gerek belediyemizin gerekse kurum, kuruluş ve duyarlı vatandaşlarımızın girişimleriyle kitap sayımız arttı. Bu duyarlılığı gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.