Yunusemre korosundan unutulmaz konser

Konserinin sonunda protokol üyeleri son eser olan “Mazideki Aşk” isimli şarkıyı koro üyeleri ile birlikte seslendirdi.

Yunusemre Belediyesi'nin Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini, yaşam felsefesini, Allah aşkını gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri, bir anlamlı etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda sahne alan Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, seslendirdiği eserlerle kulakların pasını sildi. Geceye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koro şefliğini Ünlü Bestekar Selim Öztaş'ın yaptığı gecede Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri ile Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen ilahilerin yer aldığı repertuar büyük beğeni topladı.

Son parçayı birlikte seslendirdiler

Konser sonrası Koro Şefi Selim Öztaş ve koro üyelerine teşekkür eden Vali Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Belediye Başkanı Dr Mehmet Çerçi ve Eşi Melek Çerçi, Selim Öztaş ve Ses Sanatçısı Neşe Öztaş ile koro üyelerine çiçek verdi. Gecede konuşan Başkan Çerçi, “Asimile olmamak için değerlerimizi gençlerimize sevdirmemiz gerekiyor. Onun için geleceğimizin büyüklerine geleneklerimizi, kültürümüzü aktarmalı, değerlerimizi zirveye çıkarmalıyız. Bunu yapacak ustalarımıza ihtiyacımız var. Bu güzel ve anlamlı gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Vali Güvençer de bu gecede emeği geçen herkesi kutlayarak şunları söyledi: “Gençlerimiz ile bizlerin arasındaki mesafeden gür bir ırmak akıyor. Gelen gür sedaya kulak verebilirsek, mecradan sapmaz müstakim olabilirsek, bu ses, bu seda o muhteşem sahilde bizleri buluşturacak.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri son eser olan “Mazideki Aşk” isimli şarkıyı koro üyeleri ile birlikte seslendirdi.