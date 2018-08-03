Yunusemre meclisi terörü lanetledi^

Yunusemre Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Meclis Başkanvekili Veli Doğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin gündeminde Hakkari Yüksekova’da hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen astsubay eşi ve 11 aylık bebeği vardı. Hiçbir terör saldırısının birliğimizi bozamayacağını kaydeden Veli Doğdu, şehit düşen anne ve bebeğine Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diledi. Doğdu, “Yaşanan olay ülkemizi yasa boğmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ama biliyoruz ki hiçbir hain saldırı bu ülkenin birliğini, dirliğini bozamayacaktır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise saldırının ülkeyi yasa boğduğunu ifade ederek, “Hakkari’den gelen acı haber terörün yüzünü bir kez daha gösterdi. Bir kadından, bir bebekten ne istiyorsunuz noktasına geldik. Dış mihrakların uzantısı olan bu hain örgütün de sonu getirilecektir. Bu saldırıyı yapanları, bunlara alet olanları lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, gerekeni yapacaktır. Ama çok üzüntülüyüz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı da şunları söyledi: “PKK varlık gösterdiğinden bu yana bebek katilidir. Bu hain saldırı yanlarına bırakılmayacaktır. Ama siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin birliktelik içerisinde olması gerekiyor. 21. yüzyılda bir terör örgütünün bebek öldürmesi tahammül edilecek bir şey değildir, lanetliyoruz.”

Toplantıda Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinden bazılarının verdiği dilekçe ile mahallenin bir kısmının 50. Yıl Mahallesine bağlanma talebi görüşüldü. İlk kez böyle bir taleple karşılaştıklarını aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Can Mercül, konunun görüşülmek üzere İdari Hukuk ve İmar Komisyonlarına sevk edilmesini talep etti. Madde oy birliği ile kabul edildi. 13 maddenin görüşüldüğü toplantıda eylül ayı meclis toplantısının 4 Eylül Salı günü saat 18.30’da yapılması kararlaştırıldı.