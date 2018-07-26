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26 Temmuz 2018 15:37

Yunusemre, Muradiye’ye çocuk kültür merkezi kazandırıyor

Yunusemre Belediyesi Muradiye’ye çocuk kültür merkezi kazandırıyor.

Yunusemre, Muradiye’ye çocuk kültür merkezi kazandırıyor

26 Temmuz 2018 15:37


Yunusemre Belediyesi, Muradiye’ye de çocuk kültür merkezi yapıyor. Projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni eğitim öğretim yılına kadar projeyi tamamlamayı öngördüklerini aktardı. İncelemede Başkan Çerçi’ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve daire müdürleri eşlik etti. Muradiye’ye Çocuk Kültür Merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkan Çerçi konuya ilişkin açıklamada, “Muradiye’de 3 - 6 yaş aralığındaki çocuklarımızın okul öncesi eğitimini yarı zamanlı alacağı ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacağı çocuk kültür merkezinin yapımını tamamlamak üzereyiz. Mevcut alanda çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk kulübü bulunuyor. Çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği mekanlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.




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