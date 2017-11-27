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27 Kasım 2017 12:39

Yunusemre potanın yıldızlarını arıyor

Yunusemre Belediyespor 2004-2010 doğumlu kız ve erkek çocuklara yönelik basketbol kursu düzenleyecek.

Yunusemre potanın yıldızlarını arıyor

27 Kasım 2017 12:39


Genç ve çocukları spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, kız ve erkek öğrencilere yönelik basketbol kursu düzenliyor. 2004 - 2010 doğumlu öğrencilere verilecek olan kurslar Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kursların Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 11.30 arasında verileceğini belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyespor olarak birçok branşta olduğu gibi basketbol branşında da kurs düzenliyoruz. 2004 - 2010 doğumlu çocuklarımıza yönelik olan basketbol kursu açacağız. Kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen sporcularımız, belediye bahçemizde bulunan Yunusemre Belediyesi Spor Kulübü Odası’na başvurabilir ya da 0554 226 15 28 ile 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayıp bilgi sahibi olabilir” dedi.




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