Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 14:02

Yunusemre Ramazan’a hazır

Yunusemre Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da binlerce vatandaşı kuracağı iftar sofralarında ağırlayacak.

Yunusemre Ramazan’a hazır

15 Mayıs 2018 14:02

Tüm İslam Aleminin Ramazan ayını kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “11 ayın sultanı olan Ramazan, İslam Aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret günleridir” diye konuştu.


Yunusemre Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın adına yaraşır şekilde yaşanması için hazırlıklarını tamamladı. Yunusemre Belediyesi’nin iftar sofrası 18 Mayıs Cuma akşamından itibaren Forum Magnesia AVM arkasındaki açık alanda kurulacak. Manisalıların Ramazan ayını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu ayın rahmet ve mağfiret ayı olduğunu söyledi. Başkan Çerçi, “11 ayın sultanı olan Ramazan, İslam Aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret günleridir. Bu mübarek ayda dargınlıklar unutulur; kardeşlik duyguları ve paylaşımlar artar. Bu bilinçle hareket ederek komşumuzu, yoksulumuzu, büyüklerimizi, hastalarımızı ziyaret edelim” dedi.



Mahallelerde iftar sofrası kurulacak


Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçe sınırları içerisinde Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan iftar programlarında her gün yaklaşık bin 500 kişiyi iftarda ağırlamaya hazırlandıklarını belirtirken, etkinliklere tüm Manisalıları davet etti. Başkan Mehmet Çerçi, “Bu mübarek ayda iftar soframızı Forum Magnesia AVM arkasındaki açık alanda kuracağız. Ayrıca 20 mahallemizde vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya geleceğiz. Bu mahallelerde de programlarımız bitince kırsal mahallelerimizin hepsinde iftar yapmış olacağız. Ramazan ayı münasebetiyle camilerde başlatılan temizlik ve yıkama çalışmalarımızı da tamamladık. Vatandaşlarımızın daha temiz ve ferah ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmelerini arzu ediyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hayırseverlerimizle birlikte erzak yardımında bulunacağız. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerimize erzaklarını ulaştıracağız. Yunusemre Belediyesi olarak her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da vatandaşlarımız ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet ve mağfiret yüklü Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını dilerim.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç