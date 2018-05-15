Yunusemre Ramazan’a hazır

Tüm İslam Aleminin Ramazan ayını kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “11 ayın sultanı olan Ramazan, İslam Aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret günleridir” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın adına yaraşır şekilde yaşanması için hazırlıklarını tamamladı. Yunusemre Belediyesi’nin iftar sofrası 18 Mayıs Cuma akşamından itibaren Forum Magnesia AVM arkasındaki açık alanda kurulacak. Manisalıların Ramazan ayını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu ayın rahmet ve mağfiret ayı olduğunu söyledi. Başkan Çerçi, “11 ayın sultanı olan Ramazan, İslam Aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret günleridir. Bu mübarek ayda dargınlıklar unutulur; kardeşlik duyguları ve paylaşımlar artar. Bu bilinçle hareket ederek komşumuzu, yoksulumuzu, büyüklerimizi, hastalarımızı ziyaret edelim” dedi.

Mahallelerde iftar sofrası kurulacak

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçe sınırları içerisinde Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan iftar programlarında her gün yaklaşık bin 500 kişiyi iftarda ağırlamaya hazırlandıklarını belirtirken, etkinliklere tüm Manisalıları davet etti. Başkan Mehmet Çerçi, “Bu mübarek ayda iftar soframızı Forum Magnesia AVM arkasındaki açık alanda kuracağız. Ayrıca 20 mahallemizde vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya geleceğiz. Bu mahallelerde de programlarımız bitince kırsal mahallelerimizin hepsinde iftar yapmış olacağız. Ramazan ayı münasebetiyle camilerde başlatılan temizlik ve yıkama çalışmalarımızı da tamamladık. Vatandaşlarımızın daha temiz ve ferah ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmelerini arzu ediyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hayırseverlerimizle birlikte erzak yardımında bulunacağız. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerimize erzaklarını ulaştıracağız. Yunusemre Belediyesi olarak her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da vatandaşlarımız ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet ve mağfiret yüklü Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını dilerim.”