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16 Haziran 2017 13:11

Yunusemre savunma hattını güçlendiriyor

Yunusemre Belediyespor, Bozüyük Vitraspor’dan sağ bek oyuncusu Fatih Tüfek ile sözleşme imzaladı.

Yunusemre savunma hattını güçlendiriyor

16 Haziran 2017 13:11


Süper Amatör Lig’i şampiyon tamamlayıp, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Yunusemre Belediyespor, dış transferlerine devam ediyor. Mavi Beyazlı takım, gerçekleştirilen törenle Fatih Tüfek ile anlaşma imzaladı. Belediye Lokali’nde gerçekleştirilen imza törenine Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Çiçek, Yunusemre Belediyespor Genel Kaptanı Yılmaz Korap ve futbolcu katıldı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, BAL’da yeni sezona güçlü bir takımla girmek istediklerini belirterek, “Dış transfer kapsamında futbolcumuz Fatih Tüfek ile sözleşme imzaladık. İnşallah yeni sezonda Manisamıza güçlü bir Yunusemre izlettirmek amacıyla çalışmalarda bulunacağız. Transferlerimiz devam edecek” dedi.




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