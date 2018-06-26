Yunusemre yaz okulu futbol kursları başladı

Muradiye Altyapı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen eğitimlerden 2006-2013 doğumlu yaklaşık 200 çocuk yararlanıyor.

Yunusemre Belediyesi çocukların yaz aylarını spor yaparak değerlendirmesi amacıyla açtığı Yaz Spor Okullarında futbol kursları yoğun ilgi görüyor. Muradiye Altyapı Spor Tesisleri’nde haftada iki gün verilen futbol eğitimlerine 2006 - 2013 doğumlu yaklaşık 200 çocuk katılıyor. Profesyonel antrenörler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar hem eğleniyor hem de futbol öğreniyor. Kursları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şişmanlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2006 - 2013 doğumlu çocuklarımızı Muradiye Spor Tesislerimizde kurslar veriyoruz. Çocuklarımız güven içerisinde hocalarımız eşliğinde hem spor yapıyor hem de eğleniyor. Burada bizlere bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.