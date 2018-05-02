Yunusemre Yaz Okulu kayıtları başladı

Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin yaz aylarında spor faaliyetlerinden faydalanması amacıyla yaz kursları açıyor. Ücretli ve ücretsiz olarak verilecek olan kursların kayıtları Belediye bahçesinde kurulan stantta başladı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, kayıt yaptırmak isteyen kişilerin yanlarında kimliklerini getirmeleri gerektiğini belirterek, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, çocuklarımızın spor faaliyetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Başkanımızın destekleri ile çocuklarımızın yaz aylarını güzel geçirmelerini sağlamak amacıyla kurslar veriyoruz. Bu kurslarımız için kayıtlarımız başladı. Kayıt yaptırmak isteyen çocuklarımızın yanlarında kimliklerini getirmelerini rica ediyoruz. Yaz süresince vereceğimiz kurslarımız şöyle: 2005-2008 doğumlulara yönelik atletizm, 2006-2010 doğumlulara yönelik judo, 2005-2008 doğumlulara yönelik hentbol, 2006-2011 doğumlulara yönelik tekvando, 2006-2008 doğumlulara yönelik güreş, 2006-2012 doğumlulara yönelik badminton, 2005-2013 doğumlulara yönelik yüzme, 2006-2013 doğumlulara yönelik futbol, 2005-2011 doğumlu kız çocuklarına yönelik voleybol, 2004-2010 doğumlulara yönelik basketbol, 2004-2010 doğumlulara yönelik wushu ve kung fu, 2012 altı doğumlulara yönelik tenis, 2005-2008 doğumlulara yönelik satranç. Yüzme, voleybol, tenis kursu 18 Haziran - 14 Eylül arasında düzenlenirken; diğer kurslarımız 18 Haziran’da başlayıp 10 Ağustos tarihinde sona erecek” diye konuştu.