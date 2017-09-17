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17 Eylül 2017 16:18

Yunusemre Zabıtası denetimleri sıklaştırdı

Yunusemre Belediyesi, kaldırım ve inşaat alanlarında denetlemede bulundu.

Yunusemre Zabıtası denetimleri sıklaştırdı

17 Eylül 2017 16:18


Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım ve inşaat alanlarında işgaliye ile ilgili denetlemede bulundu. Denetimlerde, işletmeleri ve inşaat yapan firma yetkililerini uyaran zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Vatandaşların mağdur olmaması için denetimleri sıklaştıracaklarını aktaran Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnşaat alanları ve kaldırımlara fazla malzeme koyan esnaflarımıza gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca defalarca söylememize rağmen bu uyarılara uymayan esnaflarımıza da gerekli cezai işlem uygulandı. Bu konu ile ilgili esnaflarımızın gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyoruz. İlçemizde bulunan inşaatlar ile ilgili müteahhitlerimizi de uyarmak istiyorum. Yol üzerine konulan inşaat malzemelerini kaldırmalarını ve yolu açmalarını rica ediyoruz. İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın daha rahat etmesi amacıyla işgaliye ile ilgili denetimlerde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.




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