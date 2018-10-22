Yunusemre'de 1 milyon 400 bin metrekare parke taşı döşendi

İlçede yaşayan vatandaşların huzuru ve rahatı için yoğun mesai harcayan Yunusemre Belediyesi, hizmetleriyle takdir topluyor. Kurulduğu günden bu yana 87 mahallede kendi fabrikasında ürettiği 1 milyon 400 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sezon sonuna kadar bu rakamı 1 milyon 500 bin metrekareye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Çerçi “Belediyemiz kurulduğu günden bu yana vatandaşımızın güzel bir şehirde, mutlu bir şekilde yaşaması için çalışıyor. Bir yandan dev projeler üretirken; bir yandan da rutin belediyecilik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için yoğun mesai harcıyoruz. Bu anlamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bugüne kadar bozulan yollar ve yeni açılan yollarda toplam 1 milyon 400 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yaptı. Hedefimiz bu sayıyı yılsonuna kadar daha da yukarılara çekebilmek” diye konuştu.