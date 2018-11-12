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Yunusemre'de 10 ayrı noktada ücretsiz internet hizmeti

Yunusemre Belediyesi 10 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriyor.


Yunusemre Belediyesi, ilçenin 10 ayrı noktasında uyguladığı ücretsiz internet bağlantısı hizmeti vatandaştan takdir görüyor. Binlerce vatandaşın uygulamadan faydalandığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hizmet noktalarını arttırmayı planladıklarını söyledi. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilgi ve teknoloji çağındayız. Güvenli internet dediğimiz sistem üzerinden faaliyet gösteren Wi-Fi noktalarımızdan vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir şekilde istedikleri bilgilere ulaşabiliyor. 10 ayrı noktada belirlenen WiFi noktalarından bugüne kadar 102 bin 772 defa faydalanıldı. Hedefimiz hizmet noktalarımızın sayısını arttırmak” dedi

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