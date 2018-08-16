Yunusemre’de 200 bin göz aşılama

Yunusemre Belediyesi her daim üreticinin yanında olup, üretimin desteklenmesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal anlamda yapılan çalışmalar ile çiftçileri rahatlatan Yunusemre Belediyesi, aşılama çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlıklar Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar Yuntdağı Bölgesi’nde yaklaşık 200 bin göz antep fıstığı, armut ve zeytin aşılaması gerçekleştirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, üreticileri bir yandan aşılama kursları ile eğitirken diğer yandan da aşılama çalışması gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Belediye olarak üreticileri her daim destekliyoruz. Teknik ekiplerimiz ile aşılama çalışması yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda mahallelerimizde tarım ve besiciliği geliştirmek, üreticimizin rahat yaşamasını sağlamak amacıyla İlçe Halk Eğitim Merkezi’mizin katkılarıyla İlyasçılar, Kozaklar, Akçaköy ve Süngüllü mahallelerinde yaşayan üreticilerimize meyve ağaçlarına, antep fıstığı aşılama konusunda eğitim verip sertifikalarını dağıtmıştık. Belediye olarak üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.