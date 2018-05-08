Yunusemre’de 39 taşınmaz satışa çıkarılıyor

İhaleye katılmak isteyenlerin evraklarını ihale tarihi olan 15 Mayıs’tan bir gün önce Yunusemre Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.

Yunusemre Belediyesi ilçeye bağlı Horozköy, Keçiliköy, Bağyolu, Üçpınar, Küçük Sümbüller, Gülbahçe, Davutlar, Osmancalı, Yuntdağ Yenice, Süngüllü, Mahallesi’nde toplam 39 adet arsayı satışa çıkarıyor. 15 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek ihalelere katılmak isteyenler; taşınmaz mal satış şartnamesi, şartname alındı makbuzu, geçici teminata ilişkin belge (taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında geçici teminat alınacaktır), ikametgah belgesi, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, tüzel kişilerin vergi numarasını gösteren vergi kimlik kartı, özel hukuk tüzel kişilerinin belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise şartname alındı makbuzu, ikametgah belgesinden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge düzenlemeleri gerekiyor.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen kişilerin belgelerini ihale tarihinden bir gün önce saat 16.30’a kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama birimine teslim etmeleri gerekiyor. İhalelere ilişkin listeyi Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr’nin duyurular linkinden ulaşılabilecek.