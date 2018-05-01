Yunusemre’de 80 bin ağaca aşılama

Çalışmalar kapsamında menengiç ağacına antep fıstığı, yabani ahlat üzerine armut, yabani zeytin ağaçları üzerine de çeşit zeytin olmak üzere 80 bin adet göz aşılama yapılacak.

Yunusemre Belediyesi kırsal anlamda üreticilere destekte bulunmaya devam ediyor. İlçede fidan dağıtımı gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, üreticileri rahatlatacak olan aşılama çalışmalarına da başladı. Menengiç üzerine antep fıstığı, yabani ahlat üzerine armut ve yabani zeytin ağaçları üzerine çeşit zeytin aşılaması gerçekleştirecek olan Yunusemre Belediyesi, 80 bin adet aşılama çalışması yapacak. Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Mayıs ayı sonuna kadar aşılama çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını belirtti. Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatları ile bu yıl antep fıstığı aşılama çalışmalarımızı başlattık. 80 bin adet aşılama yapmayı hedefliyoruz. Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda aşılama çalışması gerçekleştireceğiz. Aşılamalarımızın büyük bir bölümünü antep fıstığı aşısı olarak yapacağız. Bunun haricinde armut ve zeytin aşılaması da gerçekleştireceğiz. Bu ay sonuna kadar aşılama sürecini tamamlamamız gerekiyor. Ayrıca üreticilerimize aşılama kursu veriyoruz” dedi.

Birkaç yıldır süren aşılama çalışmalarıyla üreticilerin kalkındığını anlatan Şamar Muhtarı Mehmet Kara ise çalışmalarından dolayı Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Kara, “Antep fıstığı aşılamaları başladı. Vatandaşlarımız da bu çalışmalardan dolayı çok memnunlar” diye konuştu. İlyasçılar Muhtarı Erdoğan Kartal ise “Bu sene Yuntdağı bölgesinde 80 bin aşılama yapılacak. Belediyemiz bu güzel hizmetlerle üreticilerimizi destekliyor. Fidan dağıtımı aşılama çalışmaları da bunların en güzel örneği. Başkanımız Mehmet Çerçi’den Allah razı olsun” dedi.