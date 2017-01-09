Yunusemre’de 80 girişimciye daha sertifika verildi

Yunusemre Belediyesi, 2016 yılı içerisinde düzenlediği 3 girişimcilik eğitimi ile 80 girişimciye sertifika verdi. Girişimciler, Yunusemre Belediyesi’nde aldığı eğitimler ile iş hayatına atılma fırsatı buldu. Ayrıca üniversite eğitimi alma şansı olmamış ya da üniversite eğitimi alıp bilgilerini güncellemek isteyen anne ve anne adayları 5 haftalık eğitimden geçirilirken, eğitimi tamamlayan kursiyerlerden 47 anne mezun olarak sertifikalarını aldı.

Yunusemre Belediyesi, 2016 yılı içerisinde düzenlediği eğitim ve seminerlerden vatandaşların faydalanmasını sağladı. Yunusemre Belediyesi’nde 2016 yılı içerisinde KOSGEB ile ortaklaşa 3 girişimcilik eğitimi düzenlendi ve 80 girişimciye sertifika verildi. 2016 yılı içerisinde ayrıca 7 hibe başvurusu yaptıklarını vurgulayarak belediyeye toplamda 609 bin 205 TL hibe kazandırdıklarını söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için de Yunusemre Belediyesi personelimize yönelik eğitimler verdik. Kalite Yönetim Sistemi organize ederek ISO 9001 Belgesinibelediyemize kazandırdık. Yunusemre Belediyesi Anne Üniversitesi ile 47 anneye eğitim verdik. Anne Üniversitesinden mezun olan annelerimiz sertifikalarını aldılar. 2017 yılı içerisinde de vatandaşlarımıza ve personellerimize yönelik seminerler tertip etmeye devam edeceğiz” dedi.