Yunusemre’de Anne Üniversitesi 2. mezunlarını verdi

mezunlarını verdi.

Annelerin kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmayı sağlamak amacıyla Yunusemre Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Anne Üniversitesi Projesi devam ediyor. 24 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime katılan 55 anne ve anne adayı MCBÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Anne Üniversitesine devam eden annelere, kendilerine ve çocuklarına dair ihtiyaç duydukları konularda MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla eğitimler verdiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi törende yaptığı konuşmada, “Yunusemre Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Güzel projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yakında hanım lokallerimizden 9. açacağız. Çocuklarımız için gündüz bakımevleri açıyoruz. Yaşlılarımız ile ilgili Evde Bakım Hizmeti veriyoruz. Sporu sevdirmek ve insanları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla çalışmalarda bulunuyoruz. Gelecek nesillerimizi daha kültürlü, donanımlı yetiştirmek için çalışıyoruz. Annelerimiz ne kadar bilgili, eğitimli ve görgülü olursa çocuklarımız da o kadar iyi yetişir. Bu anlamda üniversitemizle birlikte güzel bir proje hayata geçirdik. Annelerimizi ve anne adaylarımızı tebrik ediyorum. Bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende katılımcılara seslenen CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Gümüş ise, “Toplumun ileriye gitmesini istiyorsak aile içerisindeki kadının rolünü daha bilinçli bir düzeye çekmemiz gerekmektedir. Bugün burada toplanmamıza vesile olan Anne Üniversitesinin değerli öğrencileri ve onlara bu eğitimi veren hocalarımıza teşekkür ederim. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, bizlere her konuda yardımcı olmaktadır. Kendisi üniversitemizin her daim yanındadır ve her zaman aradığımızda bizi desteklemektedir” dedi.

Anne Üniversitesi mezunlarından Zehra Çalışkan ise“Yunusemre Belediyesi Hanımlar Lokali’nde üniversite mezunu olma etkinliğini duymuştum. Annem ile beraber bu etkinliklere katılmaya karar aldık. Annem ile beraber bu duyguyu yaşamış olduk. Derslere annemle beraber katıldık. Oldukça verimli geçen eğitimlerin sonunda mezun olduk. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediyesi ve CBÜ’ye çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verilirken; eğitime katılan anne ve anne adayları kep fırlatmayı ihmal etmedi.

Törene Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve İdris Avşar, Daire Müdürleri, CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Gümüş, CBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Karğın ve mezun olacak olan anne ve anne adayları katıldı.