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16 Mayıs 2018 12:00

Yunusemre’de bağlantı yollarında asfaltlama çalışmaları başladı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Akgedik Yunusken Toplu Konut Projesi’nin bağlantı yolları Yunusemre Belediyesi tarafından asfaltlanmasına başlandı.

Yunusemre’de bağlantı yollarında asfaltlama çalışmaları başladı

16 Mayıs 2018 12:00


Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunusken Toplu Konut Projesi’nin bin 101 konuttan oluşan ilk etabı 9 Haziran Cumartesi Günü hak sahiplerine teslim ediliyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında ana cadde ve sokaklar ile bağlantı yollarında asfaltlama çalışmaları başladı. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Asfaltlama çalışmalarını bir ay içerisinde bitirmeyi planladıklarını dile getiren Başkan Çerçi, Akgedik’te modern bir şehir inşa ettiklerini söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Manisa’da dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktığımız 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunukent Projemizin ilk etabını tamamlıyoruz. 9 Haziran Cumartesi Günü evlerimizi hak sahiplerimize törenle teslim edeceğiz. Teslim töreni öncesi bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Cadde, sokak ve bağlantı yollarının asfaltlama işlemi başladı. Yaklaşık 8 kilometrede yapılacak asfaltlamanın bir ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor” diye konuştu.




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