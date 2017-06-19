Yunusemre’de Balkan rüzgarı

Ramazan ayı süresince vatandaşlarını, Forum Magnesia AVM’nin arkasındaki açık alanda kurduğu iftar sofrasında ağırlayan Yunusemre Belediyesi, çeşitli etkinlikler ile Ramazan ayının dolu dolu geçmesini sağlıyor. Etkinlikler kapsamında bu kez Ekrem ve Erşan ikilisi önderliğinde kurulan Grup Mixbalrum Balkan Konseri gerçekleştirildi. Balkan şarkılarını başarıyla yorumlayan grup üyelerine Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) halk oyunları ekibi eşlik etti. Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde Manisalıları coşturan grup üyeleri, performanslarıyla kendilerine hayran bıraktı. Konseri, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin de izlerken konser sonrasında grup üyelerine çiçek hediye etti.