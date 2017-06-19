Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 16:13

Yunusemre’de Balkan rüzgarı

Yunusemre Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Balkan şarkılarının başarılı yorumcuları Grup Mixbalrum’u ağırladı.

Yunusemre’de Balkan rüzgarı

19 Haziran 2017 16:13


Ramazan ayı süresince vatandaşlarını, Forum Magnesia AVM’nin arkasındaki açık alanda kurduğu iftar sofrasında ağırlayan Yunusemre Belediyesi, çeşitli etkinlikler ile Ramazan ayının dolu dolu geçmesini sağlıyor. Etkinlikler kapsamında bu kez Ekrem ve Erşan ikilisi önderliğinde kurulan Grup Mixbalrum Balkan Konseri gerçekleştirildi. Balkan şarkılarını başarıyla yorumlayan grup üyelerine Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) halk oyunları ekibi eşlik etti. Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde Manisalıları coşturan grup üyeleri, performanslarıyla kendilerine hayran bıraktı. Konseri, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin de izlerken konser sonrasında grup üyelerine çiçek hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!