Yunusemre’de basketbol kursları başladı

Gelecek nesiller için sloganıyla yola çıkan ve binlerce sporcu yetiştiren Yunusemre Belediyesi’nin çocukların yaz aylarını spor yaparak değerlendirmesi amacıyla açtığı Yaz Spor Okullarında basketbol kursları başladı. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde 2004 - 2010 doğumlu yaklaşık 150 sporcu basketbol oynamayı öğreniyor. Basketbol eğitimi alan geleceğin basketbolcuları antrenmanlarda keyifli vakit geçiriyor. Antrenmanları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Haftada 3 gün basketbol eğitimi verip, öğrencilerimize hocalarımızın eşliğinde antrenman yaptırıyoruz. Çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Bu anlamda Belediyespor Başkanımız Arif Alkan ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin öncülüğünde hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.