Yunusemre’de bayanlara yüzme kursu

Hafta içi iki gün gerçekleştirilecek kurslar kapsamında bayanlar yüzme öğrenecek.

Yunusemre Belediyespor, birçok branşta olduğu gibi yüzme branşında da kurs düzenliyor. Bayanlar, gerçekleştirilecek olan kurslar kapsamında hafta içi gün iki gün spor yapacak. Bayan antrenörler tarafından gerçekleştirilecek kurs için kayıtlar başlarken; Salı ve Perşembe günü verilecek olan kurslardan öğlen faydalanmak isteyenler 13.15 - 14.45’te eğitim alacak. Çalışan bayanlar için ise akşam 20.30 - 22.00 saatleri arasında kurs verilecek. Kursa kayıt yaptırmak isteyen kişiler Yunusemre Belediyesi bulunan Spor Kulübü Odasına başvurarak bilgi sahibi olabileceği gibi 444 62 09 no’lu Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi sahibi olabilirler.