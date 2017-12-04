Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 12:31

Yunusemre’de bayanlara yüzme kursu

Yunusemre Belediyespor kış aylarında da bayanların yüzme sporundan faydalanmasını sağlamak amacıyla kurs düzenliyor.

Yunusemre’de bayanlara yüzme kursu

04 Aralık 2017 12:31

Hafta içi iki gün gerçekleştirilecek kurslar kapsamında bayanlar yüzme öğrenecek.


Yunusemre Belediyespor, birçok branşta olduğu gibi yüzme branşında da kurs düzenliyor. Bayanlar, gerçekleştirilecek olan kurslar kapsamında hafta içi gün iki gün spor yapacak. Bayan antrenörler tarafından gerçekleştirilecek kurs için kayıtlar başlarken; Salı ve Perşembe günü verilecek olan kurslardan öğlen faydalanmak isteyenler 13.15 - 14.45’te eğitim alacak. Çalışan bayanlar için ise akşam 20.30 - 22.00 saatleri arasında kurs verilecek. Kursa kayıt yaptırmak isteyen kişiler Yunusemre Belediyesi bulunan Spor Kulübü Odasına başvurarak bilgi sahibi olabileceği gibi 444 62 09 no’lu Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi sahibi olabilirler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç