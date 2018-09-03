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03 Eylül 2018 14:47

Yunusemre’de binlerce fidan toprakla buluşuyor

Yunusemre Belediyesi, "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında iki yılda yaklaşık 270 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Yunusemre’de binlerce fidan toprakla buluşuyor

03 Eylül 2018 14:47


"Yeşil bir Yunusemre" sloganıyla ilçede seferberlik başlatan Yunusemre Belediyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen ’1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor Projesi’ne tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar 268 bin 526 fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye’ye örnek olan projede iki yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir ilçede yaşaması için mesai harcıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz 1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor Projesi’nde şu ana kadar 268 bin 526 fidanımızı toprakla buluşturduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız sürecek” dedi.




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