Yunusemre’de binlerce vatandaş bu sofrada ağırlanacak

gününde Forum Magnesia AVM arkasında bulunan alanda iftar sofrasını kurdu. Ramazan ayı süresince aynı alanda iftar programı düzenleyeceklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 11 ayın sultanı Ramazan’a erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının ilk iki günü kırsal mahallelerde iftar programı düzenleyen gününde Forum Magnesia AVM arkasında bulunan alanda iftar sofrasını kurdu. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Tasavvuf Müziği sanatçıları Ahmet Aksoy ve Ahmet Faruk Ayaz, kaside ve ilahi seslendirdi. Semazenler, Hacivat ve Karagöz, Memiş ile İhtiyar, Aşık ile Maşuk gösterilerinin ardından alanda vatandaşlar, Yunusemre Belediyesi’nin kurduğu stantları gezdi. Çocuklar kendileri için oluşturulan oyun parkurunda keyifli vakit geçirdi. Ayrıca vatandaşlara Osmanlı macunu, şerbet ve pamuk şeker ikram edildi.

Binlerce vatandaşın ağırlandığı iftar yemeğine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Edilen duaların ardından vatandaşlar ile beraber iftarını açan Başkan Çerçi, 11 ayın Sultanı Ramazan’a erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Böyle bir güzel Ramazan akşamında bu meydanda buluştuk. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Nice bayramlara kavuşmayı ihsan eylesin. Bu yıl da bayrama kadar bu alanda sofra kurarak sizlerle iftar yapacağız. Çocuk oyunlarında çocuklarımız oynayacak, kasideler ve ilahiler dinleyeceğiz. Bir ekibimiz burada olacak, diğer ekibimiz mahallelerde olacak. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta eziyet çeken zulüm çeken Müslüman kardeşlerimize, milletimize, şehitlerimize, gazilerimize, dua edelim. Millet olarak hep beraber bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayalım.” dedi.