Yunusemre’de bisikletçilerden kitap kardeşliği

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla güzel bir çalışmaya imza atan Manisa Bisiklet Derneği ve Pedal 45 Bisiklet Grubu üyeleri topladıkları kitap ve kırtasiye malzemelerini Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu kütüphanesine bağışladı. Toplanan kitapları okul yönetimine teslim eden belediye personeli ve dernek üyeleri, amaçlarının çocuklara kitap okumayı sevdirmek olduğunu söyledi. Manisa Bisiklet Derneği Başkanı Yüksel Gemici, “Günümüzde kitap okuma alışkanlığı neredeyse yok denecek kadar azaldı. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz” dedi. Pedal 45 Bisiklet Grubu Üyesi Hasan Murat Sarıkaya ise “Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla yaklaşık 2 aydır topladığımız kitapları ve kırtasiye malzemelerini Yağcılar İlkokulu’na teslim ettik. Manisa ve çevre illerin kırsal okullarında bu etkinliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Katkılarından dolayı Yunusemre Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu Okul Müdürü Ayşe Zerin ise bu duyarlılıüın örnek olmasını dileyerek; “Öncelikle Pedal 45 Grubu, Manisa Bisiklet Derneğine ve Yunusemre Belediyesi’ne katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Böyle duyarlı proje ile öğrencilerimize de örnek olunacaktır. Bizler de çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için mesai harcıyoruz. Bu amaçla çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.