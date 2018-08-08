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08 Ağustos 2018 17:56

Yunusemre’de çiftler sorunlarını uzman yardımıyla aşıyor

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla çiftlere yönelik aile danışmanlığı hizmeti verilmeye devam ediyor.

Yunusemre’de çiftler sorunlarını uzman yardımıyla aşıyor

08 Ağustos 2018 17:56

Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından verilen eğitimlerde çiftler sıkıntılarını uzman yardımıyla aşıyor.


Yunusemre Kent Konseyi, Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla ilçede yaşayan ve evliliğe giden yolda veya evlilik hayatlarında, çocuk-aile ilişkileri, ergen problemi ve evlilik problemi gibi sorunlar yaşayan çiftlere ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti veriliyor. Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından hizmet binasında verilen eğitimlerde aileler yaşadıkları sorunları iletişimle aşmaya çalışıyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık 800 saat ailelerle görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Yıldırım, bu konuda oldukça güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi. Yıldırım, “Kent konseyimizin bünyesinde Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin desteği ile başlattığımız çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Daha çok ilişki problemleri, ergen psikolojisi, hedefe gidememe gibi problemlerde yoğun talep alıyoruz. 2018’in başından şu ana kadar 750 saatin üzerinde aileler ile görüşme gerçekleştirdik. Elbette çiftlerin özel hayatını konuşması kolay değil. Ancak güven oluştuktan sonra çiftlerin aralarındaki sorunlar çözülmeye başlıyor. Birbirlerine karşı daha dürüst davranıyorlar. Gençler ise algı bombardımanına maruz kaldıkları için yaşamda biraz boşvermişlik oluyor. Gençler ile çocuklar bu tür iletişimleri, teknolojiye tercih ediyor ve okul başarıları artıyor. Boşanma durumlarında da azalma oluyor” şeklinde konuştu.




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