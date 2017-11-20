Yunusemre’de Çocuk Hakları Günü futbol şenliği düzenlendi

6 takımın katıldığı şenlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, genç sporcuları yalnız bırakmadı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Yunusemre Belediyespor ve Murat Germen Futbol Okulları tarafından futbol şenliği düzenlendi. Yunusemre Belediyespor Muradiye Altyapı Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliği Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Belediye Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Murat Germen Futbol Okulları Başkanı Fatih Yılmaz, daire müdürleri, veliler ve sporseverler katıldı. Karşılaşmaları izleyen Başkan Çerçi ve beraberindekiler sporculara moral verdi.

Etkinlikte çocuklara seslenen Başkan Çerçi, “Her şey siz çocuklarımız için. Geleceğimiz sizsiniz, belediye olarak sporu önemsiyoruz, bütün çocuklarımıza önem veriyoruz. Asıl olan bu çocuklara yapılan yatırımdır. Yunusemre Belediyespor bünyesinde bin 800 lisanslı sporcumuz var. Sadece futbolda yaklaşık 300 sporcumuz var. 15 farklı branşımız var. Yaz döneminde bu sayı daha da artıyor. Spor tesislerimizin sayısını arttıracağız. Amacımız bütün çocuklarımıza sporu sevdirmek. Biliyoruz ki insanımıza hizmet, geleceğimize hizmet, milletimizin, devletimizin bekası için bu çocuklara yatırım. Tekrar teşekkür ediyor; tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

6 takımın katıldığı şenlikte çocuk haklarına dikkat çekilirken; Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, turnuvaya katılan sporculara teşekkür etti. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyemizin Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İzmir ve Manisa’daki spor kulüplerimizin katıldığı güzel bir etkinlik yaptık. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza günün anısına kitap hediye ettik. Çok güzel bir turnuva oldu. Çocuklarımızın iyi eğitimli, ahlaklı, vatana millete hayırlı nesiller olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliğimize katılan başta spor kulüpleri olmak üzere, velilerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu imkanı sağlayan belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.