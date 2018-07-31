Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 10:32

Yunusemre’de çöp konteynerleri temizleniyor

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Yunusemre’de çöp konteynerleri temizleniyor

31 Temmuz 2018 10:32


Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bünyesinde bulunan iki adet buharlı yıkama aracı ile yeraltı ve yer üstü konteynerleri temizliyor. Sıcak havada kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek adına çöp konteynerlerini dezenfekte edildiğini kaydeden Başkan Çerçi, tüm konteynerlerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydetti. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz, bünyemizde bulunan buharlı yıkama araçlarıyla yaz aylarında çöp konteynerlerini basınçlı su ile dezenfekte ediyor. Ekiplerin yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin temizlemesi ile kötü koku, haşere ve kötü görüntünün önüne geçiliyor. Ekiplerimiz, ilçemizde temizleme ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç