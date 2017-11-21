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21 Kasım 2017 15:26

Yunusemre’de emlak vergileri ödenmeye başlandı

Yunusemre ilçesine ait emlak ve işyerlerine yönelik çevre temizlik vergisinin 2.

Yunusemre’de emlak vergileri ödenmeye başlandı

21 Kasım 2017 15:26

taksit ödemeleri başlarken, Yunusemre Belediyesi vatandaşlara 30 Kasım’ın son gün olduğunu hatırlattı.


Her yıl iki taksit olarak tahsil edilen emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin 30 Kasım Perşembe Günü’ne kadar devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Sevinç Kibar, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakılmamasını istedi. Kibar, hafta içi vergisini ödeme imkanı bulamayan mükellefler için belediye tahsilat servisinin hafta sonu da mesai yapacağını belirterek, “Belediyemizde emlak ve işyerlerine yönelik çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödemeleri başladı. Vatandaşlarımız ödemelerini Halkbank şubeleri, belediye tahsilat servisimize nakit ya da kredi kartıyla yapabileceği gibi e-belediye sistemi üzerinden kredi kartıyla da yapabilirler. 30 Kasım 2017 Perşembe tarihinden sonra yapılacak ödemelerde emlak ve işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi’ne gecikme faizi uygulanacaktır. Mükelleflerin mağdur olmamaları, cezalı duruma düşmemeleri adına vergilerini 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Tahsilat servisimiz hafta içi ödeme imkânı bulamayan vatandaşlar için hafta sonu da tam mesai yapacak.” dedi.




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