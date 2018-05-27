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27 Mayıs 2018 14:29

Yunusemre’de "Fincan’dan doğaya" etkinliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri, Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirdiği Fincandan Doğa’ya Projesi kapsamında Mesir Tabiat Parkı’ndaki bazı çiçeklerin diplerine kahve atığı dökerek sonuçlarını gözlemleyecek.

Yunusemre’de

27 Mayıs 2018 14:29


Yunusemre Belediyesi ve Manisa CBÜ öğrencileri ortak bir etkinliğe imza attı. Mesir Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen Fincan’dan Doğaya etkinliği kapsamında Manisa CBÜ öğrencileri kahve atıklarının doğada kullanılır olup olmadığını denedi. Etkinliğe Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu ve Manisa CBÜ öğrencileri katıldı. Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversite öğrencilerimiz ile beraber Mesir Tabiat Parkı’nda deney gerçekleştirdik. Deney kapsamında bazı çiçeklere kahve atıklarını döktük. 15 gün sonra bu çiçekleri kontrol edeceğiz. Bu kontrollerde kahve atıkları dökülen ile dökülmeyen çiçekler arasında farka bakacağız” dedi. MCBÜ İşletme Bölümü öğrencisi Gökhan Yüzak ise hazırladıkları projeye ilişkin “Filtre kahve ve ekspresso atıklarının doğada kullanılır olup olmadığını sorgulamak için bu etkinliği yaptık. 15 gün sonra aradaki farka bakacağız. Bizlere bu imkanı veren Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.




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