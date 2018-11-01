Yunusemre'de girişimcilik kursu başlıyor

Ekonomiye can vermek isteyen girişimcileri kursa katılmaya davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 12. girişimcilik kursunu açacaklarını kaydetti.

Yunusemre Belediyesi girişimcilik kurslarının 12.sini düzenlemeye hazırlanıyor. KOSGEB ve İŞKUR işbirliğiyle düzenlenecek kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 8 Kasım'a Perşembe gününe kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular sonucunda 9 Kasım Cuma Günü Belediye Meclis Salonunda yapılacak mülakat sonrasında 25 kursiyer belirlenecek. Kurslar ise 13-16 Kasım tarihlerinde Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak. Girişimci vatandaşları kurslara katılmaya davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar 275 girişimci, belediyemizin düzenlediği kurslarda sertifikalarını aldı. Bu kurslarımıza bir yenisini ekliyoruz. 13-16 Kasım tarihleri arasında 32 saatlik girişimcilik kursu düzenleyeceğiz. Eğitim alan girişimci adaylarımız kendi işletmelerini kurarlarsa KOSGEB yeni girişimci desteğine başvuru hakkını elde edebilecek” dedi.