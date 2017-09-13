Yunusemre’de hanım lokallerinde kayıtlar başladı

Kurs görmek isteyen kadınların hanım lokallerine kimlikleriyle birlikte başvurmaları gerekiyor.

Yunusemre Belediyesi, hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları 2017-2018 yılı kayıtları başladı. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali, Muradiye Aile Yaşam Merkezi (Sosyal Tesisler), Uncubozköy Hanımlar Lokali, Ayn-i Ali Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali, Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali ile Barbaros Mahallesi Hanımlar Lokali’nde açılacak kurslardan faydalanmak isteyen kadınların nüfus cüzdanlarıyla birlikte hanım lokallerine başvurmaları gerekiyor. Açılacak kursların isimleri ise şöyle: Meslek Edindirme (Bilgisayar, Tıbbi Sekreterlik, İngilizce, Diksiyon, İşaret Dili, Kuaförlük, Güzellik Uzmanı, Arapça ve Fotoğrafçılık) Hobi (İğne Oyası, Kurdela Nakışı, El Örgüsü, Ahşap Boyama, Mis Sabun, Ebru ve Keçe Sanatı, Dikiş, Tezhip ve Halı Dokuma), Spor Faaliyetleri (Fitness, Plates, Yüzme ve Zumba), ile Kuran-ı Kerim, Aile ve Satranç.