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23 Haziran 2017 14:51

Yunusemre’de ibadethaneler bayrama hazır

Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ibadethanelerde yoğun bir mesai ile temizlik çalışması yaptı.

Yunusemre’de ibadethaneler bayrama hazır

23 Haziran 2017 14:51


Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde ibadethanelerde vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda rahatlıkla yapabilmeleri için Ramazan öncesinde olduğu gibi temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. İlçede ibadethanelerin düzenli olarak temizlendiğine vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yerine getirmesi için ibadethanelerde düzenli aralıklarla toz alma, pencere silme ile halı temizliği yapıyor. 11 ayın sultanı Ramazan’ı uğurluyoruz. Vatandaşlarımızın bayramda temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmesini istedik. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ederim” diye konuştu.




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