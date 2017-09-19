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19 Eylül 2017 14:17

Yunusemre’de içme suyu depoları yenilenecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı 18 mahallede yenileyeceği 20 adet içme suyu deposu ve 6 terfi merkezinin yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi.

Yunusemre’de içme suyu depoları yenilenecek

19 Eylül 2017 14:17


MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki su depolama sistemlerinin sağlıklaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesindeki içme suyu depolarının bakım onarım ve revizyonuna başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı 18 mahallede toplamda 20 adet içme suyu deposu ve 6 terfi merkezinin yenilenmesi için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Seyitli, Örselli, Akçaköy, Çamlıca, Karakoca, Kayapınar, Yukarı Emlakdere, Aşağı Emlakdere, Kışla, Süngüllü, Molla Süleymanlı, Karayağcıhacılar, Sümbültepe, Osmancalı, Uzunburun, Efkaftekke, Akgedik ve Otmanlar mahallelerinde yapılacak depo bakım onarımları sayesinde vatandaşların uzun yıllardır kullandıkları eski depolar ve iç tesisatları yenilenecek.




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