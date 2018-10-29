Yunusemre'de içme suyu depolarına 1 milyon 200 bin liralık yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için yoğun mesaisini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı mahallelerde 36 adet içme suyu ve biriktirme deposunun bakım onarım çalışmalarının yarısını tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 1 milyon 200 bin TL yatırımla hayata geçirilen çalışma sayesinde içme suyu depoları sağlıklı hale getiriliyor. Çalışmaların yapıldığı mahallelerden biri olan Karakılınçlı Mahallesi'nin muhtarı İhsan Ökdem, “MASKİ tarafından içme suyu depolarımız ele alındı. Mahallemizdeki depomuzun yenileme çalışmaları sayesinde tertemiz bir görüntü ile karşılaştık. Depomuzun eski halinden eser kalmadı. MASKİ yetkilileri sorun ne olursa olsun her zaman yanımızdalar. Büyükşehir ve MASKİ sayesinde yıllardır olmayan işler yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

MASKİ'nin içme suyu deposu yenileme çalışmasından dolayı memnun olduğunu belirten Kozaklar Mahalle Muhtarı Ömer Tekbaş rise “Mahallemizdeki içme suyu deposu tamamen yenilendi. Depomuz temizlenerek yeni fayans döşendi. Mahalle sakinleri de muhtar olarak bende çalışmalardan çok memnunuz" diye konuştu.