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25 Mayıs 2018 16:02

Yunusemre’de iftar sofrası Topçuasım’da kuruldu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre’de iftar sofrası Topçuasım’da kuruldu

25 Mayıs 2018 16:02

Mehmet Çerçi, Ramazan ayının 9. gününde Topçuasım Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında binlerce vatandaş ile buluştu.


“Yunusemre’de Ramazan bir başka güzel” sloganıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin durağı bu kez Topçuasım Mahallesi oldu. Saruhanbey Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak ve Şaver Yüksel, AK Parti Yunusemre İlçe Yönetimi, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğinin ardından vatandaşlara seslenen Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak Forum Magnesia AVM arkasında bulunan alanda ve mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımız ile orucumuzu açıyoruz. Bütün iftarlarımızı sizinle yapıyoruz. Bu yemeğin hazırlanmasında, sofraların kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.


Mahalle sakinleri kendilerine bu imkanı sunan Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Vatandaşlar, Mehmet Çerçi’ye sevgi gösterisinde bulundu. Kurulan gezici sahnede okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin yanı sıra semazen gösterisi ve Hacivat-Karagöz sahnelendi. Ayrıca çocuklar için şişme oyun parkurları, pamuk şeker, Osmanlı macunu ve Ramazan şerbeti ikramı gerçekleştirildi.


Mehmet Çerçi, iftarın ardından Topçuasım Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı.




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