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30 Mayıs 2018 15:07

Yunusemre’de iftar sofrası Üçpınar’da kuruldu

Yunusemre Belediyesi, Üçpınar’da kurduğu iftar sofrasında mahalle sakinlerini ağırladı.

Yunusemre’de iftar sofrası Üçpınar’da kuruldu

30 Mayıs 2018 15:07


Yunusemre Belediyesi tarafından “Yunusemre’de Ramazan Bir Başka Güzel” sloganıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin durağı Üçpınar Mahallesi oldu. İftar öncesi vatandaşlarla tek tek selamlaşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, çocuklarla da yakından ilgilendi. Kurulan gezici sahnede okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin yanı sıra semazen gösterisi ve Hacivat-Karagöz sahnelendi. Ayrıca şişme oyun parkurları kurulurken; çocuklara pamuk şeker, Osmanlı macunu büyüklere Ramazan şerbeti ikram edildi. İftarda vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Çerçi, “Mahallelerimizde ve Forum Magnesia AVM arkasındaki alanda kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımız ile orucumuzu açıyoruz. Bütün iftarlarımızı sizinle yapıyoruz. Bu yemeğin hazırlanmasında, sofraların kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.


Mahalle meydanında gerçekleştirilen iftar programına Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, İdris Avşar, Şaver Yüksel, AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.


Başkan Çerçi, iftar sonrası mahallede esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.




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