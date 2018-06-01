Yunusemre’de iftar sofrası Yağcılar’da kuruldu

Yunusemre’de Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçiyor. Yunusemre Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar sofrası bu kez Yağcılar Mahallesi’nde kuruldu. Mahalle meydanında gerçekleştirilen iftar yemeğine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edilen duaların ardından Başkan Çerçi, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Yağcılar Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçi, çocuklarla da yakından ilgilendi. Mahalle sakinlerinin Ramazan ayını kutlayan Başkan Çerçi, bu mübarek ayın İslam Alemi için önemine değindi. Belediye Başkanı Çerçi iftar yemeğinin ardından vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Küçüksümbüller Mahallesi’ni de ziyaret eden Başkan Çerçi ve beraberindekiler vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerin dinledi.