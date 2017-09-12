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12 Eylül 2017 16:59

Yunusemre’de kalite eğitimleri başladı

Yunusemre Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimleri” başladı.

Yunusemre’de kalite eğitimleri başladı

12 Eylül 2017 16:59


Yunusemre Belediyesi, “Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimleri“ kapsamında personele yönelik eğitimlerde bulunmaya devam ediyor. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kalite eğitimin ilk günkü toplantısına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar ve Yunusemre Belediyesi personeli katıldı. Eğitmen Esen Egemen tarafından kalite, çevre ve risk yönetimi alanında verilecek eğitimler 8 gün sürecek. Eğitimlerin sonunda ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’nin alınması için çalışmalara başlanılacak.




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