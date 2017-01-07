Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 17:13

Yunusemre’de kar mesaisi sürüyor

Yunusemre’de kar mesaisi sürüyor

07 Ocak 2017 17:13

Manisa’yı etkisi altına alan kar kenti beyaza bürüdü. Yunusemre Belediyesi ise beyaz gelinliğin kabusa dönüşmemesi için alarma geçerken gece boyunca vatandaşların mağdur olmaması için yollarda açma ve tuzlama çalışması yapıldı. Belediye ekipleri, kar nedeniyle zarar gören ağaçları kaldırırken, derelerde de temizleme çalışması yaptı.
Yunusemre Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla mesaideydi. Belediye ekipleri kapanan yollarda açma ve tuzlama çalışması yaparken; zarar gören ağaçları kaldırdı, derelerde temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yunusemre Belediyesi’nin olumsuz hava koşulları dolayısıyla alarma geçtiğini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşları uyardı.

Soğuk hava etkisini sürdürecek
Soğuk havanın Manisa’da hafta boyunca etkili olacağına vurgu yapan Başkan Çerçi, "Belediye ekiplerimiz, kar yağışının etkili olduğu andan itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırdı. Ekiplerimiz, kapanan yollarda ulaşıma açma ve tuzlama çalışması yaptı, devrilen ağaçları kaldırdı. Herhangi bir taşkının yaşanmaması için derelerde temizlik çalışması yapıldı. Yunusemre ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla tüm ekiplerimiz seferber oldu. Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşlarımızın 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezini aramaları yeterli. Soğuk havanın ilimizde hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Özellikle sürücülerimiz ve öğrencilerimizin tedbirli olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
0
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    2°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç